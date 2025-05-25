Поставки прекратятся. В США сделали мрачный вывод после удара ВС России по Одессе

MWM: поставки оружия для ВСУ по морю сократятся после удара по контейнеровозу

Поставки оружия на Украину по Черному морю могут сократиться в результате ракетного удара по контейнеровозу в Одессе. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine .

«Поставки военного оборудования и оружия на Украину через Черное море стали значительно уязвимее для российских беспилотников и ракетных ударов. Вероятно, в ближайшие месяцы они сократятся, если оправдаются прогнозы о том, что Россия намерена уделять Одессе больше внимания», — заявили авторы материала.

Днем ранее Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара по контейнеровозу, перевозившему военный груз в Одессу. На судне находилось порядка 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе боеприпасы, беспилотники и безэкипажные катера.

Ранее стало известно, что Швеция и Дания передали украинским боевикам старые рыболовные сети.