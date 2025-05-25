На освобождение села Романовка у российских бойцов ушло два дня

Операция по освобождению ВС России населенного пункта Романовка в ДНР длилась два дня. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня.

«По команде было использовано окно возможности, и подготовленные штурмовые подразделения бросились вперед. Фактически за два-три дня противник оставил территорию населенного пункта», — пояснил он.

Российские военнослужащие выбили боевиков ВСУ с применением артиллерии, танков и пехоты. Они действовали дерзко, уверенно и смело, отметил командир.

По его словам, к операции в Романовке готовились около двух недель. В этот период разведка выявляла огневые точки и опорные пункты противника.

В Минобороны ранее заявили, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Романовка. Также под контроль российских военных перешли села Ступочки, Отрадное и Локня.