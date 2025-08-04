Часов Яр перешел к России, ВСУ атаковали Минск. Что произошло в зоне СВО за неделю

Главным событием минувшей недели стало долгожданное освобождение Часова Яра. Российские войска достигли успехов и в Запорожской области, а также нанесли несколько массированных ударов по военно-промышленному комплексу Украины. Итоги СВО с 28 июля по 3 августа — в материале 360.ru.

Освобождение Часова Яра Группировка войск «Юг» заняла Часов Яр, на который бойцы нацелились еще в 2023 году после освобождения Артемовска. Вооруженные силы Украины потеряли в боях около 7,5 тысячи военнослужащих, 160 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 бронированных машин и 11 танков. Минобороны объявило о взятии города 31 июля, хотя, по словам президента России Владимира Путина, к тому моменту прошло уже несколько дней после вытеснения украинской группировки. «На самом деле, Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой. Хотя, наверное, попытки контратак есть», — сказал он.

Украинские власти потерю этого крупного города не признали. Путин объяснил это неосведомленностью командования. Часов Яр расположен на стратегически важной возвышенности между Константиновкой и Артемовском. Украинские военные обустроили в нем сеть блиндажей и удерживали огневой контроль над трассой Т-0504. Взятие этого города позволит Вооруженным силам России двинуться на Константиновку и Дружковку, которые являются ключом к стратегически важной агломерации Славянск — Краматорск. Обстановка в зоне СВО к 3 августа Как заявил Путин, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «И в приграничной зоне, и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне — везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность», — уточнил Путин.

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Под контроль России перешли в ДНР села Бойковка к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск), Бельгийка и Новоукраинка — к югу, Александро-Калиново восточней Торецка, кеоторое военкоры называют южным подбрюшьем Константиновки. Для полного контроля над юго-западными рубежами ДНР, по оценкам военкора Евгения Поддубного, осталось взять только Александроград и Искру. В Запорожской области заняли село Темировка. Оно находится на стыке с ДНР и Днепропетровской областью, в 30 километрах от города Гуляйполе. Эвакуация Херсона Украинская администрация объявила эвакуацию из пригорода подконтрольного ВСУ Херсона. Начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин объявил о переселении мирных жителей с территории Камышанского поселкового совета. «Решением Совета обороны области объявлена обязательная эвакуация. Но в четырех населенных пунктах старостата все еще проживают около 4300 человек, в том числе 280 детей», — сообщил он.

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Камышанский поселковый совет входит в Корабельный район Херсона на правом склоне долины реки Днепр. Райцентр расположен в четырех километрах от столицы региона. Гражданских вывезут с Карантинного острова, уточнил губернатор российской Херсонской области Владимир Сальдо. Он давно превратился в военную базу Вооруженных сил Украины: крыши жилых домов облюбовали наводчики и операторы дронов, на судозаводах прячут боеприпасы и военную технику, из дворов стреляют кочующие пулеметы, больницы превратили в штабы управления БПЛА. Бегство властей из ДНР Потеря Часова Яра всерьез напугала украинских чиновников на местах. Главы администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сорвались с мест. За главных остались военные и нацполиция. «Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администраций, вывозят или уничтожают служебную документацию», — рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. БПЛА в Минске Над Минском впервые сбили украинский беспилотник. Белорусские военные перехватили его средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на 29 июля. Дрон упал в районе дома по улице Матусевича, 72. Обломки повредили несколько припаркованных автомобилей, никто не пострадал.

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«Вы знаете случай, когда уже в Белоруссии [упал беспилотник] — 59 килограммов взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвался. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По предварительной информации, украинские военные выпустили ударный беспилотник FP-1, начиненный пластитом и поражающими элементами. ВСУ начали применять эту модель сравнительно недавно, в атаках против России ее заметили в марте. Обстрелы приграничных районов России ВСУ усилили атаки на российские регионы. Если ночью в понедельник силы ПВО уничтожили семь дронов, то уже во вторник — 74, в среду — девять, в четверг — 32, в пятницу — 60, в субботу — 112, в воскресенье — 93. Беспилотники нацелили на Ивановскую, Псковскую, Рязанскую, Волгоградскую, Орловскую области и другие регионы.

Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

В Воронежской области беспилотники ранили четырех человек и полностью разрушили частный дом, в Самарской обломки упали на дачный домик, погиб пожилой мужчина. При атаке на Краснодарский край загорелся топливный резервуар на нефтебазе. В Пензенской области дрон атаковал предприятие, одна женщина погибла, аналогичная ситуация — в Ростовской области. Обломки сбитого дрона упали в Таганроге, а в Белгороде БПЛА врезался в многоэтажный дом и повредил припаркованные машины. Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила за неделю 925 дронов. Украинские артиллеристы возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Выпущенные снаряды сдетонировали в промзоне, спровоцировали пожар и унесли жизнь водителя автомобиля. Атаки на Украину С 26 июля по 1 августа ВС России нанесли семь групповых ударов по военно-промышленности комплексу и инфраструктуре Украины. Целями гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников стали военный аэродром, склад боеприпасов и комплектующих. Сухопутные войска ВСУ подтвердили удар по учебному подразделению.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В Херсоне российские войска повредили автомобильный мост через реку Кошевую, соединявший основную часть города с островом Корабельным. Военкор Александр Коц сообщил, что удалось частично отрезать пункты постоянной дислокации целого ряда украинских частей и соединений ВСУ от большой земли — повреждена автомобильная артерия, осталась лишь железнодорожная. Ночной комбинированный удар нанесли по Киеву. Взрывы прозвучали в районе аэропорта Жуляны, где расположены зенитный ракетный комплекс Patriot и цеха по сборке БПЛА. В атаках на Украину начали применяться новые реактивные дроны-камикадзе. Связист с позывным Флэш заявил, что они издают специфический звук.