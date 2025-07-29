Украинские надписи обнаружили на обломках упавшего в Минске беспилотника

Обломки сбитого над Минском БПЛА содержали надписи на украинском языке. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

На ряде обломков было написано «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина» и «Закрiпити». Кроме того, на некоторых частях были слова на немецком языке и пометки Мade in Germany, свидетельствующие о производстве беспилотника в одной из западных стран.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что средства радиоэлектронной борьбы сбили неизвестный беспилотник в Минске. Обломки дрона упали на улицу на окраине города.

Саперы обнаружили в боевой части обломков упавшего в Минске беспилотника тротил и большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков.