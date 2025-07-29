Сегодня 14:23 Украинские надписи обнаружили на обломках упавшего в Минске беспилотника
Обломки сбитого над Минском БПЛА содержали надписи на украинском языке. Об этом рассказали в
пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.
На ряде обломков было написано «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина» и «Закрiпити». Кроме того, на некоторых частях были слова на немецком языке и пометки Мade in Germany, свидетельствующие о производстве беспилотника в одной из западных стран.
Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что средства радиоэлектронной борьбы
сбили неизвестный беспилотник в Минске. Обломки дрона упали на улицу на окраине города.
Саперы обнаружили в боевой части обломков упавшего в Минске беспилотника
тротил и большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков.
Сегодня 14:33 Соревнования по многоборью прошли в Солнечногорске
Сегодня 14:32 Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность 76 мероприятий за неделю
Сегодня 14:30 Не так страшно, как кажется: что будет, если купить машину-«утопленника»
Сегодня 14:29 Пленэр для художников из Мытищ пройдет на Лосином острове
Сегодня 14:24 «Сбер» снизил до нуля прогноз роста кредитования банками физлиц в 2025 году
Сегодня 14:23 Украинские надписи обнаружили на обломках упавшего в Минске беспилотника Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте