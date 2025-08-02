Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области при атаке украинских дронов на предприятие погиб сотрудник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, в поселке Углеродовском Красносулинского района начался пожар в одном из строений предприятия, огонь потушили.
«К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, охранявший объект. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал глава региона.
Слюсарь уточнил, что в течение ночи военные отразили массированную воздушную атаку. Беспилотники уничтожили в Верхнедонском, Чертковском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах, Белой Калитве и Каменске-Шахтинском.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщал, что ранним утром в субботу под ударом БПЛА оказалось одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, на месте работают экстренные службы.