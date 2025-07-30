Сухопутные войска ВСУ сообщили об ударе на один из учебных полигонов

Одно из учебных подразделений подверглось атаке российских войск. Об этом сообщили в Telegram-канале украинских Сухопутных войск.

В сообщении уточнили, что погибли три человека, 18 военнослужащих получили ранения. На случай возможных атак на полигоны и учебные центры командование ВСУ принимает дополнительные меры безопасности.

Сухопутные войска Украины в июне также заявляли об атаке беспилотников на один из полигонов механизированной бригады. Тогда сообщалось о трех погибших военнослужащих и 14 бойцов, получивших ранения.

Украинские солдаты не проживают на территории учебных центров постоянно, их туда отправляют для выполнения отдельных задач.

Несколько дней назад российские дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по военным объектам на Украине. Атаке подверглись цели в Харькове и пригородах, а также в Сумской области.