Украинцев предупредили об атаках новыми реактивными дронами

На Украине участились случаи атак дронами-камикадзе нового типа. Узнать их можно по характерному звуку, сообщил в своем Telegram-канале специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного „Шахеда“», — сказал он.

Российские войска, по информации связиста, применили БПЛА в ответ на украинские зенитные дроны. Атаки реактивными аппаратами происходили два дня подряд.

За «Шахедов» украинские военные приняли российские «Герани». Российские войска внедрили новинку — «Герань-3», по скорости приближенную к крылатым ракетам. Американские журналисты отметили большую разрушительную силу этих дронов и потенциальную угрозу для НАТО.