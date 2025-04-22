Операторы украинских дронов превратили многоэтажные больницы Херсона в штабы для управления летательными аппаратами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он пояснил, что власти Украины выделили деньги якобы на ремонт помещений медицинских учреждений, откуда хорошо виден левый берег Днепра.

Но вместо проведения необходимых работ внутрь зданий пустили операторов дронов, которые регулярно наносят удары по населенным пунктам области.

«Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление беспилотниками», — заявил Сальдо.

Президент России Владимир Путин заявил, что группировки российских войск наносят удары по гражданским объектам Украины только в том случае, если их используют боевики ВСУ. Так глава государства прокомментировал обстрел конгресс-центра в Сумах, уточнив, что в момент прилета снаряда там проходила церемония награждения боевиков, совершивших преступления в Курской области.