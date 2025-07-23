«Мама, забери меня отсюда». Экс-боец ЧВК «Вагнер» описал бои под Артемовском

Бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал об ужасе от боев под Артемовском

Житель Красноярского края Артем, бывший военнослужащий ЧВК «Вагнер», рассказал, что первые бои в Артемовске в Донецкой Народной Республике были наполнены ужасом и сопровождались мыслями «Мама, забери меня отсюда». Эмоциями после участия в боевых действиях он поделился в интервью порталу НКК .

«После самого первого боя в голове была только одна мысль: „Мама, забери меня отсюда“. Но это естественная защитная реакция организма. <…> Первые три-четыре боя ты мало что помнишь и только радуешься, что остался цел», — рассказал он.

Спустя несколько боев, благодаря поддержке и наставлениям старших товарищей, военнослужащему удалось привыкнуть к условиям специальной военной операции.

Бои за Артемовск завершились в конце мая 2023 года. Сражения на этом участке фронта стали одними из самых кровопролитных и продолжительных.

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