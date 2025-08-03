Сальдо: Украина объявила эвакуацию с Карантинного острова в Херсоне

Главарь украинской администрации Херсонской области Прокудин принял решение об эвакуации мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, остров превратился в военную базу ВСУ, где на крышах жилых домов находятся наводчики и операторы дронов.

«Со дворов школ по левобережью стреляют кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут боеприпасы и военную технику», — написал глава региона.

Сальдо констатировал, что херсонцам есть смысл уехать при таких обстоятельствах, чтобы «развязать руки» российским военным и обезопасить самих себя.

Днем ранее при атаке ВСУ на торговые помещения в Херсонской области пострадали шесть человек.