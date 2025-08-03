ВСУ атаковали нефтебазу в Адлере. Возгорание ликвидируют 127 человек

Мэр Сочи Прошунин: в Адлерском районе загорелся топливный резервуар на нефтебазе

Последствиями атаки БПЛА на Сочи стал пожар на нефтебазе и повреждения в гаражном кооперативе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших, предварительно, нет», — сказал он.

Мэр поблагодарил военных за профессионализм. Сирену, по его словам, уже заглушили и в ближайшее время отменят режим опасности.

В цистерну с нефтепродуктами попали обломки беспилотника, уточнил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К тушению пожара подключились 127 специалистов с 35 единицами техники.

Сирены работали в Лазаревском и центральном районах, Адлере и на горных курортах Сочи. Местные жители насчитали не менее пяти взрывов.