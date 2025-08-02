Ответил Трампу и намекнул Зеленскому. Главные заявления Путина в Валааме

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и ответили на вопросы журналистов. Основной темой стали переговоры по Украине. Главные заявления лидера страны — в материале 360.ru.

Обстановка в зоне СВО к 1 августа 2025 года Как отметил Путин, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «И в приграничной зоне, и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне — везде, на всех участках. Где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность», — объявил президент.

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Бойцы заняли Часов Яр несколько дней назад, Минобороны объявило об этом немного позже. Все это время в городе велась зачистка и отражались контратаки. Слухи о том, что населенный пункт якобы все еще под украинским контролем, президент объяснил неосведомленностью киевского режима о ходе боевых действий. На фоне боевых успехов России изменилась риторика Запада. Путин напомнил, что не так давно речь шла о нанесении стратегического поражения России, а теперь на повестке дня попытки остановить наступление. Ракета «Орешник»: серийное производство и размещение в Белоруссии В России произвели первый серийный комплекс «Орешник», ракета уже поступила в войска. Одновременно идет подготовка к его размещению на территории Белоруссии.

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«Наши специалисты — и белорусские военные специалисты, и российские — выбрали место для на будущих позиций, и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», — сказал Путин. Ответ Трампу, разочарованному переговорами Результаты переговоров в Стамбуле Путин оценил «в целом положительно». Он напомнил, что Россия по гуманитарным соображениям передала Украине тысячи тел погибших солдат и взамен получила останки нескольких десятков своих военнослужащих. Кроме того, сотни человек вернулись на родину. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. <…> В целом реакция украинской стороны была позитивной», — рассказал президент. Третий раунд переговоров России и Украины Для того, что приблизить мирное решение вопроса, по мнению Путина, нужно вести обстоятельные разговоры не на публике, а в спокойном режиме. Именно для этого российская сторона предложила создать три группы, которые работали бы в онлайн-формате. Президент сообщил, что украинская делегация восприняла эту идею положительно, но работа пока не началась.

Фото: Российская делегация на переговорах в Стамбуле. Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

На заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с нынешним политическим режимом в России бессмысленно, Путин напомнил, что власть на самой Украине нелегитимна.

«В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать. Пожалуйста, мы готовы подождать. <…> Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть не основана на украинской конституции, конституция явно нарушена», — сказал он. Какие условия перемирия выдвинула Россия? Озвученные год назад на встрече с МИД России условия долгосрочного перемирия остались в силе, заявил президент. Но он предпочел называть их целями, главные из которых — искоренить причины кризиса, обеспечить безопасность в широком смысле и решить гуманитарные вопросы, включая защиту русского языка и независимость православной церкви. Предстоит установить долгосрочный мир, без временных рамок. «Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем», — рассказал Путин. Скандал вокруг НАБУ и САП на Украине: мнение Путина Для искоренения коррупции, по мнению президента, необходима готовность и способность общества действовать. Но это возможно только в условиях демократии, которую не привнести извне, особенно если ее навязали те, кто сам погряз в этом грехе — Европа и США.

А здесь ясно, что Украина — страна, где коррупция, действительно, захлестывает. Можно ли ее побороть извне? Александр Григорьевич сказал, создали эти различные бюро — они же не подчиняются местным властям: ни президенту, ни парламенту — никому. Это внешний институт. Владимир Путин

Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура появились 10 лет назад, но они не дали результата. Путин заявил, что их эффективность равна нулю. Он выступил против унизительного навязывания внешних институтов управления.

Фото: РИА «Новости»

«Они попытались что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху — свистнули, щелкнули, и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего. Сидели бы, извините, на одном месте ровно — и все было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились, и все», — подчеркнул он. Как отреагировал Зеленский на заявления Путина в Валааме? Президент Украины признался в Telegram-канале, что слушал выступление российского лидера в Валааме. Он предложил провести переговоры на высшем уровне.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — сказал он.

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Зеленский призвал перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Он напомнил, что США предлагали такой формат, Украина поддержала, требуется лишь готовность России.

Гневной тирадой разразился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он упрекнул Кремль в том, что одновременно с разговорами о мире продолжаются атаки. «Встреча лидеров возможна, только Россия не хочет этого», — сказал он. Реакция Запада на слова Путина На Западе в ответе президента России о разочарованных переговорами сразу уловили намек на президента США Дональда Трампа. По наблюдениям газеты The New York Times, Путин упрекнул оппонента в недопонимании сложности задачи. Британская газета The Guardian заявила, что президента России в очередной раз дал понять, что согласится на мир лишь на своих условиях.

Владимир Путин заявил, что хочет «прочного и стабильного мира» на Украине, но не дал никаких признаков того, что готов пойти на какие-либо уступки ради его достижения. Шон Уокер Репортер The Guardian

Издание также нашло подтверждение словам президента о продвижении российской армии. По данным Института по изучению войны (ISW), в июле военное наступление ускорилось, достигнув наибольшего прогресса с ноября. За месяц российская армия заняла 713 квадратных километров. Это привело к чистому приросту в 634 квадратных километра по сравнению с 588 — в июне, 507 — в мае, 379 — в апреле, 240 — в марте.