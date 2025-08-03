«Купол Донбасса» перехватил 925 БПЛА за неделю

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила за минувшую неделю более 900 беспилотников, из них большую часть — в Горловке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 364 беспилотника, над Горловкой — 561», — отметили в сообщении.

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на города ДНР в ночь на 29 июля. Боевики запустили более 30 фальшдронов для отвлечения системы РЭБ и вскрытия систем ПВО и более 130 беспилотников.

В сторону Горловки противник выпустил рои FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. «Купол Донбасса» зафиксировал до 50 одновременных запусков в сторону кварталов с мирными жителями.

В субботу, 2 августа, российские бойцы освободили село Александро-Калиново в ДНР. Потери противника составили до 150 человек, три БМП, включая бронетранспортер М113, пикап и станцию радиоэлектронной борьбы.