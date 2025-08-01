Шаг к финальной битве за Донбасс. Как Часов Яр перешел под контроль России

Освобождение Часова Яра стало главной победой группировки российских войск в зоне спецоперации этим летом. Украинские боевики превратили его в город-крепость, на взятие которого у российских бойцов ушло 16 долгих месяцев. Как проходили боевые действия и какой путь теперь открылся ВС России, узнал 360.ru

В Часов Яр зашли с востока

К расположенному на стратегически важной возвышенности между Константиновкой и Артемовском городу Часов Яр российские войска подошли в начале апреля 2024 года и сразу начали штурм восточных окраин. Находившиеся в городе украинские боевики к тому времени организовали блиндажи и обширную сеть ходов рядом с микрорайоном Новый, через которые они перемещались между детским лагерем «Мир», превращенным в опорный пункт, и южными микрорайонами города, получившими прозвище «Бункер». Оттуда они держали огневой контроль над трассой Т-0504.

Фото: РИА «Новости»

Для освобождения дороги штурмовикам российские войска ударили по позициям противника из реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийских орудий 2С7 «Пион». Взяв под контроль расположенные на северо-востоке города поселок Богдановка и село Ивановское, бойцы использовали их в качестве плацдарма для будущего наступления.

Весной основные бои происходили в лесных массивах, окружавших город. Но уже в июне российские войска взяли под контроль два микрорайона, выдавив противника в западную часть Часова Яра, за канал Северский Донец — Донбасс, разделяющий город.

В знак своей победы бойцы вывесили российский триколор в освобожденной части Часова Яра. Как сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, снявший кадры в городе, противник совершил большую ошибку, начав перегруппировку, чем открыл путь в центральные микрорайоны.

Фото: РИА «Новости»

Осенью под контроль российских войск перешла юго-восточная часть города, но на этом они не остановились и продвинулись в центр. Украинские боевики укрылись на огнеупорном заводе, который выполнял роль ключевого узла обороны. «Идут бои за главный корпус огнеупорного комбината. От трети до половины территории этого, по сути, основного опорника, в Часовом Яре наши уже отбили», — рассказывал 360.ru в декабре 2024 года военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Полностью взять контроль над заводом российские войска смогли в январе. После этого началась финальная часть операции, в том числе штурм террикона рудника «Блок-9», для контроля над западными кварталами, а также детский лагерь «Мир».

Для прохода в микрорайоне Север российские войска форсировали разделяющую город водную артерию, выпрыгивая в систему вражеских дотов, где начинался очередной бой с украинскими националистами.

Фото: РИА «Новости»

Долгое время противник получал пополнение за счет отправки свежих сил из села Ступочки. Его удалось захватить только 24 мая, окончательно перерезав всю логистику ВСУ.

В результате все окружающие город высоты оказались под контролем российской группировки войск. Украинские боевики укрылись в зданиях и подвалах жилых домов, откуда постоянно устраивали диверсия и нападения, пытаясь отбить потерянные улицы.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Все контратаки противника оказались бесполезны. Отрезанные от возможности получить помощь и дополнительные силы, некоторые из них сдались в плен. По данным Минобороны, украинские войска в борьбе за Часов Яр потеряли более 7,5 тысячи человек личного состава, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 орудий полевой артиллерии и минометов. Город имел для противника особую ценность, так как выступал еще и стратегическим и логистическим центром, который обеспечивал подразделения ВСУ на всем Донецком направлении.

Почему бои за Часов Яр продолжались так долго?

Украинские войска выстраивали укрепления в городе не один год. Кроме того, в городе достаточно много промышленных предприятий, которые становились главными узлами.

Также в населенном пункте концентрировалось большое количество вражеских войск, которые постоянно перебрасывали на Донецкое направление.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним важным фактором является водный канал, разделяющий город. ВСУ использовали его в качестве одной из линий обороны. Сам город находится на высотах, изрезанных руслами рек, разница между ними могла достигать 120 метров, что значительно осложняет наступление и играет на руку тем, кто держит оборону. После перехода Часова Яра под контроль российских сил его географическое положение станет фатальным для украинских боевиков. Артиллерия и ударные дроны теперь могут быстрее наносить удары по позициям противника, который пока еще держит оборону в других укрепленных районах.

Какая следующая цель российских войск после Часова Яра?

Освобождение российскими войсками Часова Яра стало настоящим шоком для киевского режима, который считал, что настолько укрепленный город взять не просто. Об этом в интервью 360.ru Елене Кононовой заявил политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Он подчеркнул, что теперь для группировок российских войск открылись пути сразу на несколько направлений. «Мы можем двигаться как на Константиновку, так и на агломерацию Славянск — Краматорск. Это тоже мощнейшие укрепрайоны. Но нужно понимать, что после взятия Часова Яра мы можем гораздо легче перекрывать логистику гарнизонов ВСУ и действовать уже отработанными методами. Нам сейчас будет гораздо проще», — заявил Михайлов. Он добавил, что освобожденный город находился на высотах и имел очень неудобное расположение, чтобы взять его под контроль, но российские войска через огромные усилия это сделали. Освобождение агломераций вернет жителям Донецка воду, перекрытую украинскими властями. Кроме того, это окончательно завершит освобождение всей Донецкой Народной Республики.