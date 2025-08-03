Четыре человека пострадали в Воронежской области из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, удар полностью разрушил частный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Внимание! В Лискинском районе и Воронеже — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки беспилотников число пострадавших в регионе увеличилось до четырех», — написал он.

Гусев уточнил, что одной жительнице Воронежа оказали помощь на месте, еще двух госпитализировали. Мужчину из пригорода привезли в больницу с ожогом.

Кроме того, один частный дом в результате возгорания полностью разрушен, еще в нескольких повредились остекление, кровля и стены, кровля и остекление. Огонь также нанес повреждения сараю и автомагазину. На местах работают экстренные службы, последствия уточняются.

Ранее в Адлерском районе загорелся топливный резервуар на нефтебазе после атаки ВСУ.