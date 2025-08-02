Обстрел ВСУ убил водителя и поджег промзону около Запорожской АЭС

Украинские боевики обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции из артиллерийских установок. От разрыва снарядов на прилегающей к станции промышленной зоне начался пожар, а также погиб водитель проезжающего мимо автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.

Поврежденный автомобиль с погибшим водителем в салоне нашли спасатели, прибывшие для тушения огня. В пресс-службе выразили глубокие соболезнования родным и близким владельца транспортного средства.

Во время работ по ликвидации пламени пожарный автомобиль атаковал украинский беспилотник. Судя по опубликованным пресс-службой станции фотографиям, транспорт получил повреждения.

Пострадавших среди спасателей и сотрудников станции после удара дрона нет. Пожарные оперативно ликвидировали пламя.

«В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Сотрудники станции подчеркнули, что осуждают военные действия, которые развернулись в районе атомного объекта. Они подчеркнули, что недопустимо вести обстрел гражданской инфраструктуры, который привел к гибели мирных людей и направлен на сотрудников, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность.

В конце июля запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил снаряд на стоянку около пожарной части Запорожской АЭС. Повреждения получили семь гражданских автомобиля, а разлетевшиеся горящие осколки подожгли сухую траву рядом с теплотрассой.