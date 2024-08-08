Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Рано утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область отрядом около 300 человек. Погранслужба и армейские части прикрытия госграницы отразили атаку и остановили противника. Бои продолжаются уже почти двое суток, 360.ru собрал все, что известно о ситуации в регионе к данному моменту.

Что происходит в Курской области сейчас С 7 августа в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Такое решение власти приняли для ликвидации последствий атаки ВСУ. Смирнов отметил, что в Курской области на приграничных с Украиной территориях «сохраняется сложная оперативная обстановка». Он заявил, что лично контролирует работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оперштаб работает круглосуточно, отметил врио главы региона. Безопасность Курской АЭС обеспечивают дополнительные силы Росгвардии. К оперштабу стянули дополнительные подразделения. Минфину поручили передать Курской области первый транш в 1,8 миллиарда рублей на сертификаты по переселению жителей региона.

Фото: t.me/gubernator_46 / Global Look Press

По сообщению начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь Курской области. Он заверил, что операция завершится разгромом украинской армии и выходом на госграницу. Во вторник, 7 августа, жители Курска выстроились в очередь у пункта сдачи крови еще до начала его работы. Всего на призыв властей региона откликнулись более 150 человек. В пункте сдачи крови пообещали принять всех желающих, хотя острой нужды в запасах крови нет, будут пополнять резервы.

Состояние города Суджи Город расположен в девяти километрах от украинской границы. По информации главы Суджи Виталия Слащева, обстановка остается очень напряженной. Об этом он сообщил РИА «Новости». В беседе с RT он опроверг слухи, что город находится под контролем ВСУ. Очевидцы сообщили, что в Судже нет ни света, ни воды, ни связи. Многие дома в городе полуразрушены. Часть зданий лишилась крыш и окон, на улицах — обломки, на дорогах — воронки от снарядов. Местные жители отмечают, что обстрелы практически не прекращались более суток.

Фото: РИА «Новости»

В Судже находится одноименная газоизмерительная станция, которая является крупнейшим транзитным коридором поставок российского газа в Евросоюз. Если ВСУ повредят этот хаб, то Украина потеряет остатки своего транзита, а Европа останется без газа, так как альтернатив этому узлу нет, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Что сказал Путин о ситуации в Курской области Президент России Владимир Путин провел совещание с силовыми структурами по поводу ситуации в Курской области. Глава государства заслушал доклад Герасимова по видеосвязи, поскольку начальник Генштаба находится на одном из пунктов оперативного управления. Герасимов пообещал, что ВС РФ вытеснят противника за границы российской территории. Путин заявил, что украинские власти атакой на Курскую область устроили очередную провокацию. «Киевский режим <…> ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — отметил глава государства. По итогам совещания Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области, и сделать это безотлагательно.

Фото: РИА «Новости»

Путин взял на личный контроль ситуацию в приграничных районах Курской области и пообещал поддержку региону на всех уровнях. Он выразил надежду, что главы всех регионов поддержат Курскую область, пострадавшую от атаки ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион окажет необходимую помощь и позаботится обо всех, кому это необходимо. Детей обеспечат комфортными условиями проживания и пятиразовым питанием. Подмосковье отправило 15 автобусов для эвакуации 430 детей из Курска. Детей и взрослых ждут в пунктах временного размещения в Клину, Подольске и Пушкино. При необходимости ребят устроят в школы, также помогут организовать обучение в пунктах временного размещения.

Комментарий Минобороны по ситуации в Курской области «Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — сообщило Минобороны 7 августа по ситуации в регионе. По информации ведомства, потери противника составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехника, в том числе семь танков. Российские военные уничтожили две самоходные установки ЗРК «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию РЭБ. «Искандеры» разгромили скопление боевой техники ВСУ в приграничье.

Фото: РИА «Новости»

Что говорят местные жители об атаке ВСУ в Курской области Жители Курской области последние двое суток проходят сложные испытания, в приграничных городах постоянно гудит сирена воздушной опасности, продолжаются обстрелы. Сама опасная ситуация сложилась в приграничном городе Суджа. Местные жители испытали ужас, прятались в подвалах и пережидали атаки в санузлах. «У меня через два дома прилетело, я все утро в подвале сидел», — сообщил один из собеседников 360.ru. Другой показал свой разрушенный дом и машину, которая не подлежит восстановлению. «Там везде все бахало», — рассказала жительница Суджи. Она отметила, что атаки начались около трех часов утра. «Обстрелы очень сильные были. Они не прекращались: и день, и ночь, и перед этим сутки», — поделился Роман, житель Суджанского района.

Фото: t.me/gubernator_46 / Global Look Press

На что рассчитывают ВСУ: комментарии экспертов Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с 360.ru заявил, что провокация в Курской области призвана продемонстрировать западным хозяевам президента Украины Владимира Зеленского якобы успехи ВСУ, несмотря на то, что американцы публично не являются сторонниками нападения на исконные территории России. Олейник отметил, что на фоне серьезного поражения Украины на фронте, Зеленскому нужно продемонстрировать хоть какое-то продвижение вперед. «Каждый день Вооруженные силы России занимают населенные пункты, освобождая их от нацистов, и понятно, что необходимо демонстрировать хотя бы информационно, что есть успех. На Украине это подано пока что осторожно и, самое удивительное, что пока не подхватила эту провокацию в районе Курска, заход на территорию России, западная пресса. Выжидает, наверное, более крупных каких-то взятий городов, и думаю тогда будут трубить, что Украина имеет успех и не даром потрачены миллиарды», — пояснил политик. Олейник также выдвинул другую теорию, что Зеленский хотел устроить торг: обменять территорию Курской области на занятые Россией районы.

«Но торг здесь не уместен, потому что будут предприняты шаги, которые соответствуют той наглости, которая сегодня проявлена со стороны Зеленского. <…> Так разговаривать не позволит ни одно государство, тем более, когда реально успех на стороне ВС России» Владимир Олейник Украинский политик и участник движения «Другая Украина»

Военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский тоже считает, что Украина выжидает. «Официальные лица пока не комментируют эти события. Я думаю, они хотят выйти с рапортом перед мировой общественностью и своим населением о каких-то реальных успехах. Пока в принципе успехов у них не так уж много. Сбитие вертолета, занятие приграничных территорий и трое пленных — они вероятно считают еще недостаточным, чтобы об этом заявлять», — заявил Джерелиевский в беседе с 360.ru. Эксперт считает, что это направление атаки Украина выбрала не случайно. «Целились» в Курскую АЭС в Курчатове и газовый хаб в Судже, уверен Джерелиевский. «Уничтожение этого хаба в ходе боевых действий, это совсем не то, что Украина просто перекрыла целенаправленно подачу газа. Именно уязвимость этого места — она многоплановая. Я думаю, что именно поэтому она и выбрана для атаки ВСУ», — пояснил аналитик. Он выразил сомнение, что ВСУ смогли бы захватить атомную электростанцию в Курчатове или подойти к ней настолько близко, чтобы вести артиллерийский огонь или наносить удары дронами.

Фото: РИА «Новости»

Джерелиевский считает, что атака на Курскую область могла быть предпринята, чтобы оттянуть российские силы от линии фронта. «Одной из задач, возможно, было раздергать ее (российскую армию — прим. ред.) на другие места, оттянуть опять же от того же Харькова или Волчанска», — отметил собеседник издания. Также в этой атаке могут быть медийные составляющие — стремление отвлечь от провалов ВСУ на фронте практически по всем направлениям. Также эксперт предупредил, что Украина может попытаться устроить в захваченном приграничье какие-либо провокации политического характера. Например, провести «референдум», провозгласить новое «правительство». «Осложняется ситуацию тем, что ВСУ на достаточно небольшом участке приграничья развернули значительное количество средств ПВО. Это очень осложняет работу нашей авиации. Поэтому вопрос уничтожения группировки и ее изгнания, несколько застопорился, но я думаю, что эти все вопросы будут решены. Может быть, не так быстро, как бы хотелось, но территория России будет освобождена окончательно», — резюмировал Джерелиевский.