Росгвардия усилила охрану Курской АЭС

Росгвардия: на Курской атомной станции усилили меры безопасности

Фото: РИА «Новости»

На безопасность Курской атомной электростанции бросили дополнительные силы из-за атак украинских диверсантов. Об усилении охраны объекта сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там уточнили, что росгвардейцы вместе с военными и пограничниками нарастили силы и средства для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях.

В ведомстве добавили, что в оперативный штаб, которым руководит врио губернатора Курской области, стянули дополнительные подразделения Росгвардии.

После нападения украинских солдат на Курскую область Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации теракта, убийстве, незаконном ношении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате атак ВСУ пострадали десятки мирных жителей, включая детей, а также военные.

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