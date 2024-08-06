«Все утро сидел в подвале». Жители Суджи рассказали об обстреле

Житель Суджи: прогремело около 90 взрывов, в городе много разрушений

Украинские военные ночью обстреляли жилые микрорайоны города Суджа в Курской области, пять человек получили ранения. Местные жители рассказали 360.ru обстоятельства произошедшего.

«У меня через два дома прилетело, я все утро в подвале сидел», — сообщил один из собеседников.

По его словам, взрывов было около 90.

«Из знакомых никто не пострадал. Разрушений было очень много», — добавил он.

Другой очевидец снял видео с одной из улиц города.

«Моя улица, моя машина вон стоит, вот он, дом разбитый» — рассказал он.

По его словам, автомобиль BMW, припаркованный у обочины, восстановлению не подлежит.

Ранее утром украинский беспилотник атаковал легковую машину в Глушковском районе, в результате пострадали два человека.