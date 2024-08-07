Курская область получит транш в 1,8 млрд рублей

Минфину поручили передать Курской области первый транш в 1,8 миллиарда рублей на сертификаты по переселению жителей региона. Об этом сообщил «Интерфакс» .

В Курской области создадут региональный штаб по чрезвычайной ситуации, жителям Суджанского района окажут поддержку в связи с недавними атаками ВСУ.

Зампредседателя правительства Денис Мантуров на совещании с участием президента Владимира Путина отметил, что в связи с нападением украинских боевиков отмобилизовали ряд ведомств: Минздрав, Минстрой, Росгвардия, Минтранс.

По его словам, из небезопасных районов начали эвакуировать семьи, в регионе создали 19 пунктов для временного размещения. Также в Курской области развернули мобильный госпиталь.

Ранее Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и провел совещание с главами силовых ведомств о ситуации под Курском. В заседании приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников. Герасимов разговаривал по видеосвязи, так как он находился в одном из пунктов оперативного управления.