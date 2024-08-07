«Везде все бахало». Жители Курской области рассказали о ситуации в регионе

В приграничных районах Курской области ВСУ попытались атаковать беспилотниками жилые кварталы. О том, что происходило в регионе, 360.ru рассказали жители Суджанского района.

Проживающая в селе Казачья Локня женщина сообщила, что ситуация была напряженная.

«[Атаки] начались с трех ночи и не останавливались», — подчеркнула она.

Женщина призналась, что один из дронов сбили неподалеку от ее дома, а осколки попали во двор. Также она слышала, как работает артиллерия.

«Там везде все бахало», — указала женщина.

Житель Суджанского района Роман также отметил, что обстрелы практически не прекращались.

«Обстрелы очень сильные были. Они не прекращались: и день, и ночь, и перед этим сутки», — объяснил он.

Мужчина рассказал, что собирается в ближайшее время приехать в Суджу, чтобы забрать из города своих родственников. По его словам, в расположенном рядом селе сейчас есть проблемы со связью.

«Света нету, связи нету. Вот так», — констатировал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что украинское командование начало наступление в Курской области, чтобы отвлечь внимание своих граждан от мобилизации. Она обратила внимание, что президент Владимир Зеленский уже подписал закон о продлении призыва на три месяца.