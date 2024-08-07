Путин взял ситуацию с попыткой прорыва ВСУ в Курскую область на личный контроль

Врио главы Курской области Смирнов доложил Путину об обстановке в регионе

Президент Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — уточнил он.

Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Сейчас обстановка в области контролируемая.

«Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения», — добавил Смирнов.

Для помощи населению в регион приехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга. С жителями работают психологи. Федеральный центр выделяет Курской области допсредства.

Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа: около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках и боевых машинах. Вторые сутки не стихают обстрелы российских приграничных территорий, под огнем Суджа, другие города и населенные пункты. Несколько мирных жителей пострадали.

За сутки украинская армия потеряла до 260 боевиков. Ранее военкор Евгений Поддубный заявил о наращивании сил ВСУ у границ России.