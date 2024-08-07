Андрей Воробьев: Подмосковье поможет эвакуировать детей из Курской области
Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Регион готов принять и разместить в оздоровительных лагерях детей, которые вынуждены покинуть дом из-за обострившейся ситуации в приграничных с Украиной районах.
«Непростая ситуация сейчас в Курской области. И мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят», — сообщил Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья уточнил, что детей обеспечат комфортными условиями проживания и пятиразовым питанием.
Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения.
Андрей Воробьев
Для того чтобы транспортировать детей, Подмосковье выделяет 15 автобусов.
«Мы готовы сами привезти детей из Курской области. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы. Наша задача — позаботиться о каждом. Подмосковье рядом», — подчеркнул губернатор.
Где разместят?
Свыше 400 пунктов временного размещения организовали в Подмосковье. Среди них, например, детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино.
Медицинские центры Московской области организовали подготовку коек на случай необходимости.
Министерство здравоохранения региона формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области.