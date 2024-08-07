Андрей Воробьев: Подмосковье поможет эвакуировать детей из Курской области

Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . Регион готов принять и разместить в оздоровительных лагерях детей, которые вынуждены покинуть дом из-за обострившейся ситуации в приграничных с Украиной районах.

Глава Подмосковья уточнил, что детей обеспечат комфортными условиями проживания и пятиразовым питанием.

«Непростая ситуация сейчас в Курской области. И мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят», — сообщил Андрей Воробьев.

Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения.

«Мы готовы сами привезти детей из Курской области. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы. Наша задача — позаботиться о каждом. Подмосковье рядом», — подчеркнул губернатор.

Для того чтобы транспортировать детей, Подмосковье выделяет 15 автобусов.

Где разместят?

Свыше 400 пунктов временного размещения организовали в Подмосковье. Среди них, например, детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино.

Медицинские центры Московской области организовали подготовку коек на случай необходимости.

Министерство здравоохранения региона формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области.