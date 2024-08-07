Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией

Украинские власти устроили очередную провокацию, напав на Курскую область. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Киевский режим <…> ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — сказал он.

Путин взял на личный контроль ситуацию с попыткой прорыва ВСУ в Курскую область. Он пообещал поддержать регион по всем направлениям.

Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа: около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках и боевых машинах. Вторые сутки не стихают обстрелы российских приграничных территорий. Среди пострадавших — взрослые и дети.

Ранее жителей Курской области призвали пополнить запасы донорской крови. Более 150 человек выстроились у пункта сдачи еще до того, как он начал работу.