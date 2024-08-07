ВСУ потеряли до 260 боевиков в боях на границе с Курской областью

Минобороны: операция в приграничных районах Курской области продолжается

Фото: Freepik

Армейские и пограничные подразделения всю ночь продолжали уничтожать боевиков ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В боях участвуют авиация, артиллерия и ракетные части. Параллельно наносятся удары по резервам противника в Сумской области. Операция продолжается.

Всего за сутки, по данным Минобороны, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь БТР и 31 бронемашину, а также две установки ЗРК, станцию РЭБ и систему разминирования.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что украинские боевики стали наращивать присутствие в приграничной зоне.

По сведениям подпольщика Сергея Лебедева, под удар в Сумской области попали свыше 400 украинских боевиков, но сколько из них уничтожены — пока информации нет.

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте