Армейские и пограничные подразделения всю ночь продолжали уничтожать боевиков ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В боях участвуют авиация, артиллерия и ракетные части. Параллельно наносятся удары по резервам противника в Сумской области. Операция продолжается.

Всего за сутки, по данным Минобороны, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь БТР и 31 бронемашину, а также две установки ЗРК, станцию РЭБ и систему разминирования.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что украинские боевики стали наращивать присутствие в приграничной зоне.

По сведениям подпольщика Сергея Лебедева, под удар в Сумской области попали свыше 400 украинских боевиков, но сколько из них уничтожены — пока информации нет.