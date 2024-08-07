Войска остановили продвижение ВСУ вглубь территории России

Российские военные остановили продвижение ВСУ в Курской области. Об этом на совещании президента Владимира Путина с руководителями силовых ведомств заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, видеозапись с его докладом опубликовала пресс-служба Кремля.

По его словам, операция под Курском завершится разгромом украинской армии и выходом на госграницу.

Герасимов отметил, что утром 6 августа в наступление перешли порядка тысячи боевиков. Российская армия отбила атаку, ВСУ потеряли более 300 бойцов и 54 единицы техники.

Ранее глава государства назвал рейды украинских боевиков в Курской области масштабной провокацией. Он указал, что ВСУ открывали огонь по жилым кварталам и машинам скорой помощи. Украинские военные ведут непоследовательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, добавил Путин.