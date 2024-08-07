Путин призвал регионы помочь Курской области

Президент Владимир Путин выразил надежду, что главы регионов поддержат Курскую область, пострадавшую от атак украинских военных. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов», — сказал президент, обращаясь к членам правительства.
Ранее он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать подобную помощь. Президент взял ситуацию на личный контроль.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила россиян, что из-за ситуации в Курской области может появиться множество фейков.
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