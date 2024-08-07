Путин призвал регионы помочь Курской области

Президент Владимир Путин выразил надежду, что главы регионов поддержат Курскую область, пострадавшую от атак украинских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов», — сказал президент, обращаясь к членам правительства.

Ранее он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать подобную помощь. Президент взял ситуацию на личный контроль.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила россиян, что из-за ситуации в Курской области может появиться множество фейков.