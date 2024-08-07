Подмосковье отправило 15 автобусов для эвакуации 430 детей из Курска
В эти минуты Подмосковье готовится встречать 430 детей, эвакуированных из Курской области из-за обострившейся ситуации в приграничных с Украиной районах. Регион выделил 15 автобусов, чтобы вывезти жителей в безопасные места.
Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. Около 300 боевиков ВСУ пытались прорваться через границу на танках и боевых машинах. Вторые сутки не стихают обстрелы российских приграничных территорий.
Детей и взрослых ждут в пунктах временного размещения в Клину, Подольске и Пушкино. Это загородные оздоровительные лагеря, где для них подготовили комфортное жилье и пятиразовое питание.
Автобусы отправляются из Домодедова, на месте работает корреспондент «360» Анастасия Букреева. Воду, бинты, продукты и все для первой медицинской помощи уже загрузили в транспорт.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул: под Курском складывается крайне непростая ситуация, Московская область готова оказать все виды поддержки.
При необходимости детей устроят в школы, также помогут организовать обучение в пунктах временного размещения.
В настоящее время в Курске выстроились очереди из желающих сдать кровь пострадавшим. Президент России Владимир Путин взял ситуацию с попыткой прорыва ВСУ в Курскую область на личный контроль.