Путин поручил Мантурову координировать помощь жителям Курской области
Президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал, что до совещания с правительством обсудил ситуацию с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, а после встретится с руководителями силовых ведомств.
Президент поручил заняться помощью жителям региона безотлагательно.
Ранее стало известно, что Путин взял ситуацию в Курской области под личный контроль.
А в самом Курске тем временем выстроились очереди из людей, желающих сдать кровь для пострадавших.