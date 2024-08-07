Путин поручил Мантурову координировать помощь жителям Курской области

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что до совещания с правительством обсудил ситуацию с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, а после встретится с руководителями силовых ведомств.

Президент поручил заняться помощью жителям региона безотлагательно.

Ранее стало известно, что Путин взял ситуацию в Курской области под личный контроль.

А в самом Курске тем временем выстроились очереди из людей, желающих сдать кровь для пострадавших.

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