Очереди из желающих сдать кровь пострадавшим выстроились в Курске

Пункт сдачи крови в Курской области пообещал принять всех желающих помочь

Более 150 жителей Курска выстроились у пункта сдачи крови еще до того, как он начал работу. Об этом сообщил ТАСС .

С призывом об этом к жителям обратился врио губернатора области Алексей Смирнов.

Исполняющая обязанности главного врача областного клинического центра крови Юлия Алексеева пообещала, что пункт примет всех желающих.

«Сегодня мы будем работать, пока люди есть», — подчеркнула она.

Врач уточнила, что острой нужды в запасах крови нет и работа будет вестись в основном на пополнение резервов. Жители стоят в очереди, даже несмотря на регулярно раздающиеся сигналы ракетной опасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что по ситуации в Курской области в интернете будет появляться множество фейков.