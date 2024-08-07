Очереди из желающих сдать кровь пострадавшим выстроились в Курске
Пункт сдачи крови в Курской области пообещал принять всех желающих помочь
Более 150 жителей Курска выстроились у пункта сдачи крови еще до того, как он начал работу. Об этом сообщил ТАСС.
С призывом об этом к жителям обратился врио губернатора области Алексей Смирнов.
Исполняющая обязанности главного врача областного клинического центра крови Юлия Алексеева пообещала, что пункт примет всех желающих.
«Сегодня мы будем работать, пока люди есть», — подчеркнула она.
Врач уточнила, что острой нужды в запасах крови нет и работа будет вестись в основном на пополнение резервов. Жители стоят в очереди, даже несмотря на регулярно раздающиеся сигналы ракетной опасности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что по ситуации в Курской области в интернете будет появляться множество фейков.