Сегодня 06:30 Вебкамщица в Москве жестоко расправилась с бывшим. Почему женщины убивают Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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В Москве 21-летнюю вебкам-модель обвинили в убийстве бывшего парня. Женщины не так часто совершают подобные преступления. Почему они убивают, разобрался 360.ru.

Что известно о преступлении

Юлия и Вадим встречались со школьной скамьи и вместе приехали в Москву из в Ханты-Мансийского автономного округа. По данным Lenta.ru, 22-летний парень устроился в газовую компанию, а девушка работала моделью на крупных выставках парфюмерии и косметики, а также менеджером в компании, производящей парфюмерные отдушки и косметику. Кроме того, судя по откровенным фото и видео в Сети, Юлия была вебкам-моделью.

Вадим увлекался ставками и набрал долгов. Это постоянно становилось причиной ссор в паре, несколько раз молодые люди расставались. Родственники Юлии сообщили, что однажды возлюбленный украл у нее полмиллиона рублей и проиграл их. Парень же жаловался близким, что девушка якобы поднимает на него руку и ведет себя неуравновешенно.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Когда у Вадима кончились деньги на аренду квартиры, он решил окончательно разойтись со своей пассией. Он написал ей письмо, в котором признался, что расходы ему не под силу и он хочет вернуться домой. Однако остался в столице и стал выпивать.

В злополучную ночь 22 октября молодой человек пришел к Юлии выяснить отношения и сидел возле ее двери, пока она его не впустила. В квартире между бывшими влюбленными разгорелась ссора, и Юлия, предположительно, ударила Вадима ножом. Раненый скончался. Девушка сама обратилась в полицию. Подозреваемую задержали. На суде Юлия не признала вину и заявила, что не собиралась никого убивать. Однако ее взяли под стражу. В том, что произошло между Юлией и Вадимом за закрытыми дверями, разберутся компетентные органы. А общественности остается удивляться, как хрупкая девушка могла совершить подобное.

Что толкает женщин на убийство

Убийство мужчины женщиной — явление относительно редкое. Мужчины убивают чаще — они физически сильнее и порой агрессивнее, отметил в беседе с 360.ru бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД России по Москве Михаил Игнатов. По его оценкам, лишь примерно в 30% случаев женщина убивает мужчину, а не наоборот.

Интересно А по данным Экономического и Социального Совета ООН на 2016 год, 90% убийц в мире — мужчины. Мужчины чаще становятся жертвами огранизованных преступлений, женщин в основном убивают члены семьи и интимные партнеры.

«Женщина может не со злобой убивать, а просто обороняться. Или в гневе что-то схватить, ударить, не отдавая себе отчета в своих действиях. А удар, допустим, сковородкой или скалкой может прийтись в висок», — продолжил собеседник 360.ru.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Преступницы обычно сильно раскаиваются. «Вынашивать преступный умысел женщине не свойственно. У нее обычно так: схватила под руку что есть — ударила. Редко-редко у женщины возникает умысел убить мужа или любовника. В основном все происходит спонтанно», — отметил Игнатов.

Мужчин же, по его словам, на убийство могут толкнуть ревность, корысть и ненависть.