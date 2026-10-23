В Москве подозреваемую в убийстве бывшего парня вебкамщицу отправили под стражу
Задержанную по делу об убийстве экс-избранника в Москве отправили под стражу
Девушку, которую обвинили в убийстве бывшего парня в Москве, отправили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
Следователи установили, что 22 октября в квартире дома на Нижегородской улице она ударила ножом своего бывшего во время ссоры. Парень скончался на месте.
Обвиняемая не признала вину и отметила, что не хотела никого убивать. Она также возражала против меры пресечения. В распоряжении 360.ru есть кадры последних мгновений жизни погибшего.
Ранее житель Курской области ударил ножом шестилетнюю дочь и сожительницу. Врачи успели оказать помощь пострадавшим, агрессора задержали.
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