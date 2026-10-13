Под Владимиром до смерти избили девушку и бросили тело в лесу

Во Владимирской области мать с двумя дочерями и парень, по версии следствия, до смерти избили 21-летнюю девушку, обрили ей голову и вывезли тело в лес. Отец погибшей рассказал 360.ru, что его дочь считала одну из обвиняемых своей подругой.

Жертва работала вместе с предполагаемой участницей убийства в магазине. При этом о дружбе дочери с обвиняемой и ее семьей он почти ничего не знал.

«Она считала ее подругой, потому что была доверчивым человеком. Она всегда во всех видела подруг. Никогда не думала, что может быть такое», — рассказал отец.

Он погибшей пояснил, что дочь не предупредила родных, куда собирается и с кем встретиться. Когда девушка не вернулась домой, семья обратилась в полицию.

«Она не пришла домой, пошли в полицию, стали ее искать», — вспомнил мужчина.

По данным Следственного комитета, 6 октября девушка пришла в гости к 20-летней знакомой в Судогде. Во время застолья между девушками возник конфликт на почве ревности. Хозяйка квартиры начала избивать гостью, после чего к ней присоединились мать, 17-летняя сестра и молодой человек.

После смерти девушки обвиняемые вывезли ее тело в лес, попытались уничтожить следы преступления и скрылись из Владимирской области. На место преступления выезжал заместитель прокурора Судогодского района Артем Лиджигоряев. Полицейские задержали их в Белгородской и Ярославской областях. Суд заключил всех четверых под стражу.

Следствие предъявило им обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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