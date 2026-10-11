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    «Нехорошие мысли». Обвиняемая в отравлении сына уксусом петербурженка дала показания

    Пытавшаяся убить 12-летнего сына петербурженка объяснила преступление усталостью

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница Санкт-Петербурга, арестованная по обвинению в покушении на убийство своего 12-летнего сына у Дудергофского озера, дала показания. Она объяснила свой поступок усталостью. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

    Петербурженка воспитывала двух дочерей и сына. Мальчик имеет ограниченные возможности здоровья.

    «На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», — сказал инсайдер.

    Красносельский райсуд арестовал ее до 8 декабря по делу о покушении на убийство. По версии следствия, 8 октября мать на берегу Дудергофского озера влила в рот сыну уксус, облила им лицо, бросила ребенка в воду и ушла. Мальчик выжил и выбрался на берег.

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