«Нехорошие мысли». Обвиняемая в отравлении сына уксусом петербурженка дала показания

Жительница Санкт-Петербурга, арестованная по обвинению в покушении на убийство своего 12-летнего сына у Дудергофского озера, дала показания. Она объяснила свой поступок усталостью. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Петербурженка воспитывала двух дочерей и сына. Мальчик имеет ограниченные возможности здоровья.

«На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», — сказал инсайдер.

Красносельский райсуд арестовал ее до 8 декабря по делу о покушении на убийство. По версии следствия, 8 октября мать на берегу Дудергофского озера влила в рот сыну уксус, облила им лицо, бросила ребенка в воду и ушла. Мальчик выжил и выбрался на берег.