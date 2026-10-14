Пьяный мужчина выстрелил из ружья в соседа по гаражу в Карелии

В карельском городе Суоярви 44-летний мужчина попытался расправиться с 37-летним соседом по гаражу, выстрелив в него из ружья. Об этом рассказал 360.ru пострадавший Павел.

По словам 37-летнего мужчины, он находился в смотровой яме и сначала не обратил внимания на соседа, появившегося на входе в гараж.

«Я ему сказал, что-то вроде „Иди, протрезвеешь, поговорим потом“. Смотрю — дуло направил на меня, бах — и все», — поделился Павел.

Стрелка спугнули очевидцы, он сбежал. Павла ранило в ногу, но пуля, по его словам, прошла по касательной.

Как сообщили в СУ СК РФ по Республике Карелия, нападавшего задержали при участии сотрудников МВД и СОБР «Карху» Росгвардии. На него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. При обыске из гаража изъяли оружие, которое злоумышленник использовал для нападения.

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