23 октября 2026 18:00 Смертница заговорила. Криста Пайк выздоравливает — что с ней будет дальше? Фото: Chatgpt & 360.ru Мир

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Криста Пайк уже настолько оправилась после неудачной казни, что связно заговорила. Самая знаменитая убийца, приговоренная к смерти, вполне может прожить еще много лет: ее адвокаты забрасывают власти исками, требованиями пересмотра дела и приговора. Как и за что пытались убить американку, вспоминал 360.ru.

Криста Пайк заговорила Американка Криста Пайк не только выжила после неудачной попытки казни, но и начала четко говорить полными предложениями. Она уже самостоятельно передвигается без посторонней помощи. Однако врачи пока не готовы сказать, есть ли какие-то повреждения мозга у необычной пациентки: для таких заключений нужно время — еще месяц или более. Пайк уже выписали из больницы и вернули в тюрьму. В ближайшем будущем преступнице не грозит казнь: губернатор штата Теннесси запретил их до конца 2026 года. К тому же прокурор Эд Стентон начал независимое расследование неудачной попытки смертельной инъекции. Адвокаты объявили о намерении вчинить многомиллионные гражданские иски о халатности. Они также требуют снять наручники, которыми Пайк до сих пор прикована к кровати, несмотря на сильные ожоги и волдыри на руках, а также общую слабость.

Фото: Public domain / Magnific

За что приговорили Пайк Криста Пайк получила смертный приговор за жестокое убийство. В 1995 году она заподозрила, что за ее 17-летним бойфрендом приударила сокурсница. Выманив ее в лес, девушка вместе с ухажером полчаса избивала и пытала жертву, а потом забила до смерти куском асфальта. Раскаяния Пайк не чувствовала: они с кавалером считали себя сатанистами*. Даже забрала кусок черепа убитой и хвасталась им приятелям. Преступников быстро нашли. Суд приговорил девушку к смертной казни, ее парень, как несовершеннолетний, получил пожизненное заключение, а подруга, что стояла на стреме, — условный срок за сотрудничество с властями. Адвокаты налегали на действительно жуткое детство убийцы: родилась с повреждением мозга, мать-алкоголичка, частое сексуальное насилие, нищета. Но суд остался неумолим, и апелляции, которые то подавала, то отзывала Пайк, не помогли, хотя и порядком затянули исполнение приговора. Время отсидки в камере смертниц Криста проводила разнообразно. Однажды чуть не убила другую заключенную: хотела удавить шнурками от ботинок. В другой раз при помощи охранника и воздыхателя с воли чуть было не устроила побег. Благо тюремная администрация вовремя прознала о заговоре и пресекла его.

Фото: Public domain / Magnific

Неудачная казнь Наконец, нынешней осенью Пайк решили казнить. К этому моменту она уже оставила идею требовать пересмотра дела по причине сумасшествия и стала продвигать себя как «жертву женских проблем, которые замалчивает патриархальное общество». И еще заявляла, что мужчины-надзиратели в последние недели жизни наносят ей «психологическую травму». Единственное, на что пошли власти, — согласились, чтобы казнь проводила команда женщин. Когда наступило 30 сентября 2026 года, эти профессионалки более часа пытались установить 50-летней Пайк внутривенный катетер, в процессе чего использовали не менее семи игл. В конце концов, каким-то чудом они сумели ввести убийце яд — пентобарбитал. Но остановки сердца не произошло, мало того, смертница кричала от боли, которую причиняли химические ожоги рук. Через 40 минут сообразили вызвать скорую, но та появилась лишь спустя час: диспетчеры принимали звонок за розыгрыш, так как им не могли назвать специальный код.

Интересно Пентобарбитал — сильнодействующий лекарственный препарат из группы барбитуратов. Широко применяется для проведения анестезии и эвтаназии животных, а в некоторых странах, в том числе в США, — для исполнения смертных приговоров. Из-за высокого потенциала злоупотребления вещество строго контролируется и во многих государствах (включая Россию) имеет ограниченный оборот.

В итоге уже впавшую в кому Пайк доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Через неделю она пришла в сознание. Медики предположили, что множество попыток ввести внутривенный катетер повредили вену и игла вышла из сосудистого русла. Так отрава пошла не в кровь, а в мягкие ткани.

Возможно, свою роль сыграло сильное повышение количества адреналина и кортизола в организме смертницы. Также есть версия, что были нарушены состав или условия хранения пентобарбитала. Сейчас Пайк остается единственной женщиной в камере смертников тюрьмы строгого режима Debbie Johnson Rehabilitation Center. Когда ее казнят снова, а также казнят ли вообще, неизвестно. По данным газеты The New York Post, суд пересмотрит дело о казни американки. Команда ее адвокатов еще в январе подала иск, в котором указывала, что из-за состояния здоровья осужденной такой способ исполнения смертного приговора особо опасен. И хотя речь идет не об отмене приговора, а о пересмотре способа казни осужденной, есть вероятность того, что Криста Пайк все же выйдет на свободу — пример тому ее «коллега» по той же тюрьме Синтоя Браун.

Фото: Синтои Браун, 2020 год / YouTube