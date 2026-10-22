Встречались со школы. Появились подробности убийства парня вебкамщицей в Москве

Источник 360.ru: задержанная за убийство в Москве встречалась с парнем со школы

Подозреваемая в убийстве молодого человека в Москве встречалась с ним еще со школы в городе Губкинском в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 360.ru рассказали знакомые девушки.

После учебы они вместе переехали в Москву, рассчитывая построить карьеру. Девушка стала работать веб-моделью, а молодой человек перебивался случайными заработками.

Пара снимала квартиру на Нижегородской улице, однако финансовые трудности и конфликты привели к расставанию. После разрыва парень остался в Москве, несмотря на уговоры родных вернуться домой, и начал злоупотреблять алкоголем.

Утром 22 октября мужчина пришел к девушке в квартиру. Пресс-служба СК сообщала, что тело молодого человека обнаружили с ножевым ранением.

Подозреваемую задержали, с ней проводят следственные действия, также решают вопрос о мере пресечения.