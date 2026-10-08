Во Владивостоке мужчина убил и поджег семейную пару

Во Владивостоке задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

В здании на улице Русской нашли обгоревшие тела 66-летнего мужчины и его 41-летней супруги с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали в тот же день. Выяснилось, что он работал на погибших. В день убийства между ним и работодательницей произошел конфликт, и мужчина ударил ее ножом.

Затем он напал на приехавшего директора с битой. Пытаясь скрыть следы, злоумышленник облил тела горючей смесью и поджег. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом.

Как уточнило РИА «Новости», пожар вспыхнул в ресторане «Роял Парк», а погибшие были его владельцами. Источник 360.ru поделился, что среди местных жителей это заведение пользуется дурной славой, так как в 1990-е там расстреляли двух криминальных авторитетов.

Ранее в Ленинградской области мужчина поджег дом из-за долга.