Следователи задержали подозреваемую в убийстве медсестры в Оренбурге

СК: подозреваемую в убийстве медсестры в Оренбурге задержали

Следователи подозревают в убийстве 47-летней медсестры Венеры Юлдашевой в частном секторе Оренбурга ее 53-летнюю коллегу. Об этом сообщил источник 360.ru.

Подозреваемую задержали, с ней проводят следственные действия, рассматривают вопрос о заключении под стражу.

Как сообщил новостной сайт Orenday.ru, незадолго до исчезновения Юлдашева сняла со своего банковского счета большую сумму денег. По одной из версий, женщину убила ее коллега, имевшая большие задолженности по кредитам, написал сайт 56.ru.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела.

Также появились кадры, на которых жертва еще жива. Камера видеонаблюдения со здания напротив запечатлела, как женщина закрывает калитку и уходит вдоль по улице.

Женщина пропала 9 октября, несколько дней шли ее поиски. Тело обнаружили в подвале хозяйственной постройки на одном из частных подворий города.