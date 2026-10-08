Пенсионер зарезал супругу на территории детского сада в Адыгее

В Адыгее 69-летний мужчина напал с ножом на супругу на территории детского сада. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, преступление произошло вечером 7 октября. Пенсионер на почве неприязни нанес супруге несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас правоохранители решают вопрос о его заключении под стражу.

«Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы», — добавили в ведомстве.

Ранее в Тольятти мужчина убил свою любовницу после ссоры с женой. Он задушил женщину, а затем расчленил ее и выбросил останки в водоем.