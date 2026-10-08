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    Пенсионер зарезал супругу на территории детского сада в Адыгее

    Фото: РИА «Новости»

    В Адыгее 69-летний мужчина напал с ножом на супругу на территории детского сада. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    По данным следствия, преступление произошло вечером 7 октября. Пенсионер на почве неприязни нанес супруге несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

    Подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас правоохранители решают вопрос о его заключении под стражу.

    «Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы», — добавили в ведомстве.

    Ранее в Тольятти мужчина убил свою любовницу после ссоры с женой. Он задушил женщину, а затем расчленил ее и выбросил останки в водоем.

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