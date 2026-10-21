В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого

Прокуратура отправила под стражу мужчину, расчленившего знакомого в Петербурге

Фигуранта, который убил и расчленил знакомого в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, отправили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, преступление он совершил на берегу Лиговского канала. Во время застолья подозреваемый, 53-летний мужчина, ударил своего знакомого по голове. Пострадавший скончался.

Осознав, что его приятель умер, петербуржец расчленил тело и распределил по пакетам. Он также похитил банковские карты и телефон убитого.

Фигуранта отправили под стражу до 15 декабря. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.