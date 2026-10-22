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    Вебкамщица зарезала бывшего парня в Москве

    Появилось видео последних минут жизни москвича перед убийством вебкамщицей

    В Москве задержали 21-летнюю девушку по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного. В распоряжении 360.ru появились кадры последних мгновений его жизни.

    На видео молодой человек сидел на полу перед дверью в квартиру девушки. В какой-то момент она вышла в коридор и завела его внутрь. После этого в номер пришел неизвестный, а затем — бригада скорой помощи.

    В пресс-службе столичного СК уточнили, что ЧП произошло в доме на Нижегородской улице. На теле молодого человека обнаружили ножевое ранение.

    Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемую доставили в отдел для проведения следственных действий.

    Ранее житель Курской области ударил ножом шестилетнюю дочь и сожительницу. Врачи успели оказать помощь, агрессора задержали.

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