Вебкамщица зарезала бывшего парня в Москве

В Москве задержали 21-летнюю девушку по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного. В распоряжении 360.ru появились кадры последних мгновений его жизни.

На видео молодой человек сидел на полу перед дверью в квартиру девушки. В какой-то момент она вышла в коридор и завела его внутрь. После этого в номер пришел неизвестный, а затем — бригада скорой помощи.

В пресс-службе столичного СК уточнили, что ЧП произошло в доме на Нижегородской улице. На теле молодого человека обнаружили ножевое ранение.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемую доставили в отдел для проведения следственных действий.

Ранее житель Курской области ударил ножом шестилетнюю дочь и сожительницу. Врачи успели оказать помощь, агрессора задержали.