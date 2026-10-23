360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подозреваемой в убийстве бывшего парня вебкамщице предъявили обвинение

    Задержанной по делу об убийстве экс-избранника в Москве предъявили обвинение

    Фото: РИА «Новости»

    Девушке, которую задержали по делу об убийстве экс-избранника в Москве, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение», — заявили в ведомстве.

    Собеседник агентства отметил, что задержанная призналась в содеянном. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

    ЧП случилось в центре Москвы: в одной из квартир дома на Нижегородской улице нашли тело мужчины с ножевым ранением. Труп лежал на полу перед дверью.

    По подозрению в убийстве задержали 21-летнюю вебкамщицу. По предварительным данным, она напала на молодого человека во время конфликта. Он пришел к ней пьяным, и пара начала ссориться. В итоге девушка ударила мужчину ножом в грудь.

    Читайте также

    Два тела, мясорубка и тайники с оружием. Что известно об убийстве Елены Церетели в Москве

    пресс-служба прокуратуры города Москвы

    Под Владимиром до смерти избили девушку и бросили тело в лесу

    пресс-служба прокуратуры Владимирской области

    Иностранец в Уфе нарядился женщиной, чтобы убить жену

    Belkin Alexey/news.ru

    Два тела, мясорубка и тайники с оружием. Что известно об убийстве Елены Церетели в Москве

    пресс-служба прокуратуры города Москвы

    Под Владимиром до смерти избили девушку и бросили тело в лесу

    пресс-служба прокуратуры Владимирской области

    Иностранец в Уфе нарядился женщиной, чтобы убить жену

    Belkin Alexey/news.ru