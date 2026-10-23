Подозреваемой в убийстве бывшего парня вебкамщице предъявили обвинение

Задержанной по делу об убийстве экс-избранника в Москве предъявили обвинение

Девушке, которую задержали по делу об убийстве экс-избранника в Москве, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение», — заявили в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что задержанная призналась в содеянном. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

ЧП случилось в центре Москвы: в одной из квартир дома на Нижегородской улице нашли тело мужчины с ножевым ранением. Труп лежал на полу перед дверью.

По подозрению в убийстве задержали 21-летнюю вебкамщицу. По предварительным данным, она напала на молодого человека во время конфликта. Он пришел к ней пьяным, и пара начала ссориться. В итоге девушка ударила мужчину ножом в грудь.