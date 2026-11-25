Мощный снегопад обрушился на Московскую область в ночь на 25 ноября. По прогнозам синоптиков, он продлится до 20:00 среды, ожидается еще до 11 сантиметров осадков. Коммунальщики активно борются с последствиями непогоды, причиной которой стал циклон «Вилка».

Что за циклон пришел в Подмосковье Циклон, принесший в Подмосковье снегопад, хорошо прослеживался на всем протяжении своего пути, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Путь его был неблизкий. Зародился он над Атлантическим океаном, затем отметился сильными дождями на Иберийском полуострове, в Пиренейях, на севере Италии, потом на Балканах», — отметил он. Шувалов подчеркнул, что в конце концов циклон получил дополнительный импульс более холодным воздухом и закрутился в хороший ярко выраженный циклонический вихрь.

Большое количество влаги — это Средиземное море, Балканы, оттуда пришла эта влага, здесь она осела хорошими, приличными, уже вполне зимними сугробами.

Как Подмосковье борется с последствиями снегопада Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональной дорожной сети ночью 25 ноября работали 370 единиц спецтехники. Днем к работам привлекли более трех тысяч машин и восемь тысяч дворников. Механизированную уборку начали в четыре часа утра.

Павлово-Посадский городской округ Службы Павлово-Посадского округа перевели на усиленный режим работы. Основное внимание дорожники и коммунальщики уделяют своевременной уборке снега, обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Ситуация находится на контроле администрации. Сообщить о не расчищенных от снега участках или гололедице можно по телефону ЕДДС — 112 (круглосуточно) и на горячую линию главы муниципалитета — 2-99-03.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Городской округ Подольск В Подольске к зимней уборке подготовили 65 единиц малой механизации — снегоуборщики и мотощетки. В содержании общественных территорий задействуют от 140 до 160 дворников и до 50 единиц спецтехники. С ночи дороги расчищают машинами, затем — вручную лопатами. После этого трассы и тротуары посыпают противогололедными материалами.

Городской округ Химки С утра в Химках на маршруты вышли 22 «Белоруса» со щетками и отвалами, шесть машин для обработки асфальта, два мини-погрузчика и три экскаватора. Всего задействовали 126 работников Объединенного городского хозяйства. Снег расчищают лопатами и с помощью техники. Особое внимание коммунальные службы уделяют подходам к школам, детсадам, остановкам и станциям.

Муниципальный округ Истра В Истре коммунальщики также перешли на усиленный режим работы. Ночью дорожные службы расчистили центральные улицы города и региональные трассы с помощью комбинированных дорожных машин. Тракторы МТЗ-82 с отвалами и щетками привели в порядок тротуары возле социальных объектов, железнодорожной станции и автобусных остановок. Дворники очистили подходы к пешеходным переходам и остановкам.

Фото: 360.ru

Городской округ Люберцы В рамках масштабной работы по ликвидации последствий снегопада в Люберцах бригады распределили по участкам, благодаря чему за ночь удалось расчистить центральную часть городского округа. Специалисты следят за прогнозами и рекомендациями профильного министерства. Уборка будет продолжаться, пока на дорогах не останется снега и наледи.

Раменский муниципальный округ В Раменском округе ночью на уборку снега и обработку дорог вышли девять комбинированных машин, сообщил дорожный мастер «Мосавтодора» Андрей Губарев. Водители работают круглосуточно с перерывами на отдых. С утра к работе подключились тракторы с щетками и 38 человек. Общая протяженность дорог в Раменском округе, обслуживаемых «Мосавтодором», достигает 330 километров 285 метров. К 04:00 трассы почистили трижды.

Городской округ Бронницы Сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис» приступили к уборке улиц в четыре часа утра, чтобы город не встал в пробках. В ночную смену заступили три дорожные машины, погрузчик и два трактора. С шести утра к уборке подключились другие городские службы. Технику и пескосоляную смесь заготовили заранее, сообщили в «Бронницком ДорСервисе». О ситуации на дорогах оперативно информирует ГИБДД.

Городской округ Балашиха В Балашихе уборка снега осуществляется в круглосуточном режиме. На борьбу с последствиями балканского циклона вышли более 1300 человек и свыше 230 единиц дорожной техники. Коммунальщики расчищают проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства, обрабатывают покрытия противогололедными материалами.

Дмитровский округ В Дмитровском округе в уборке снега участвуют 72 единицы техники. Снег вывозят на заранее подготовленные места. Пескосоляную смесь закупили с запасом, сообщил заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков. По его словам, главная задача — обеспечить горожан комфортными условиями для проезда.

Городской округ Щелково Ночная смена в Щелкове стартовала накануне в 22:00 вторника. В 05:00 ночную бригаду сменила дневная. Дорожные машины щетками расчищают проезжую часть и посыпают дорогу смесью песка и соли. Погрузчик «Амкодор» сгребает снег в труднодоступных зонах. За ночь коммунальщики убрали проезжую часть на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта, а также на Пролетарском проспекте.

Городской округ Клин В Клину на уборку улиц вышли 52 коммунальные дорожные машины. Снег вывезут на полигон в ближайшие три дня. Бригады в первую очередь убирают и обрабатывают автобусные маршруты, остановки и подходы к больницам, школам, детским садам и другим социальным объектам. Внутридомовые территории начали расчищать рано утром.

Масштабная уборка продолжается во всех округах Подмосковья. Дорожные службы ведут непрерывную обработку проезжей части противогололедными материалами. Сейчас перекрытий и ограничений движения на региональной сети нет. На наиболее сложных участках происшествий и затруднений движения не зафиксировано. Региональный Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать погодные условия при планировании поездок. В условиях снегопада важно проявлять особую осторожность.

Фото: пресс-служба администрации Химок

Прогноз погоды в Подмосковье Что касается дальнейшей судьбы циклона — он уже начал терять силу, сообщил Александр Шувалов.

Он начал заполняться, то есть давление в его центре начало расти. Интенсивность осадков пошла резко на убыль. Он будет заполняться, чуть-чуть дрейфуя на северо-восток. Сильных осадков уже можно не ждать, особенно в центральных областях. Пик интенсивности пройден.

Резкого похолодания, как и резкого потепления не ожидается. «Со Скандинавии в ближайшие дни спустится антициклон, он, скорее, пойдет на Украину и потом на юг европейской территории. А у нас при северных потоках температура будет держаться от -2 до -5 градусов. Такие температурные пределы будут до конца недели. Сильных осадков уже не будет», — заключил синоптик.