Коммунальщики вышли на расчистку улиц от снега в Бронницах в четыре утра
Мощный снегопад обрушился на Бронницы в ночь на 25 ноября. Сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис» приступили к уборке улиц в четыре часа утра, чтобы город не встал в пробках.
В ночную смену заступили три дорожные машины, погрузчик и два трактора. Техника прошла по улицам Советской, Пущина и Москворецкой, Каширскому переулку, микрорайону Марьинский, а также по участку Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Дорожники обработали дороги противогололедными материалами.
Ранний график работ не мешает движению транспорта и обеспечивает высокую производительность, отметил мастер Павел Пилюшенков. С шести утра к уборке подключились другие городские службы.
Технику и пескосоляную смесь заготовили заранее, сообщили в «Бронницком ДорСервисе». О ситуации на дорогах оперативно информирует ГИБДД.