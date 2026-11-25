Синоптик Леус: самые высокие сугробы в Подмосковье образовались в Можайске
Кашира стала лидером по количеству выпавших с начала снегопада осадков в Московской области. Здесь зафиксировали 26 миллиметров осадков в пересчете на воду, что соответствует половине ноябрьской нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
Интенсивные осадки также зарегистрировали на метеостанции Приокско-Террасного заповедника — 22,9 миллиметра, или 44% от месячной нормы.
При этом самые высокие сугробы в Подмосковье образовались в Можайске, где толщина снежного покрова достигла 20 сантиметров. В Волоколамске этот показатель составил семь сантиметров.
Как пояснил метеоролог, из-за сильного ветра и метелей снег перераспределяется, поэтому высота сугробов не всегда отражает фактическое количество выпавших осадков.
В Москве за 36 часов снегопада на метеостанции ВДНХ зафиксировали девять миллиметров осадков, или 17% от ноябрьской нормы. Самый высокий снежный покров в Центральном федеральном округе сформировался в Алексине Тульской области — 33 сантиметра.