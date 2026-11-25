В Истре коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за ночного снегопада. После прихода балканского циклона в округе выпало от 9 до 16 сантиметров осадков.

Ночью дорожные службы расчистили центральные улицы города и региональные трассы с помощью комбинированных дорожных машин. С шести утра к уборке подключились коммунальщики. Тракторы МТЗ-82 с отвалами и щетками привели в порядок тротуары возле социальных объектов, железнодорожной станции и автобусных остановок. Дворники очистили подходы к пешеходным переходам и остановкам.

Снег убрали с проезжей части и пешеходных зон на улицах 15 Лет Комсомола, 9-й Гвардейской дивизии, Ленина, Юбилейной, Босова и Советской.

Во дворах многоквартирных домов тракторы расчищают дороги и тротуары. На участках, куда не может проехать крупная техника, используют мини-погрузчики, а оставшийся снег убирают рабочие.

Всего в городе задействовали восемь единиц техники и более 40 дворников. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, пока сохраняется снегопад.