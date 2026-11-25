В Одинцове продолжается расчистка дворов после снегопада. Спецтехника вышла на улицы в четыре часа утра, а с семи к работе присоединились дворники. На смену заступили 167 человек и 43 единицы техники.

Коммунальщики используют тракторы с щетками и отвалами, погрузчики, самосвалы и пескоразбрасыватели. Ручная уборка продлится до 19:00. Особое внимание уделяют густонаселенным территориям, в том числе восьмому микрорайону и жилому комплексу «Гусарская баллада».

В последнем расчистка осложняется узкими проездами и большим количеством припаркованных автомобилей. Мастера МБУ «Одинцовское городское хозяйство» контролируют работу бригад на обоих участках.