В Химках коммунальщики вышли на круглосуточную работу из-за обрушившегося на Подмосковье циклона. Утренняя смена заступила на дежурство в 06:00.

С утра на маршруты вышли 22 «Белоруса» со щетками и отвалами, шесть машин для обработки асфальта, два мини-погрузчика и три экскаватора.

Всего задействовали 126 работников Объединенного городского хозяйства. Снег расчищают лопатами и с помощью техники. Особое внимание коммунальные службы уделяют подходам к школам, детсадам, остановкам и станциям.

Главная задача дорожников — обеспечить безопасность жителей и беспрепятственное транспортное сообщение.

Автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не мешать колоннам техники.