Уборку снега в Балашихе осуществляют в круглосуточном режиме. Бригады вышли на улицы города с началом снегопада и продолжили работать ночью.

На борьбу с последствиями балканского циклона вышли более 1300 человек и свыше 230 единиц дорожной техники. Коммунальщики расчищают проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства, обрабатывают покрытия противогололедными материалами.

Второй цикл обработки начался в 03:00, когда транспортный поток снизился. Приоритетом для рабочих являются маршруты общественного транспорта и подъезды к больницам, школам и детским садам.

Циклон засыпал снегом весь Московский регион. В Королеве и Волоколамске коммунальные службы, как и во всем Подмосковье, работают круглосуточно.